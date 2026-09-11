ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
5126
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Американський долар впав у ціні в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Національний банк України оприлюднив курс валют на пʼятницю, 11 вересня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 9 копійок і становить 44,55 грн. Також впали показники євро та злотого — на 23 і 6 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,55 (-9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,76 (-23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,98 (-6 коп.).

Як ми писали, економіст Сергій Фурса прогнозує, що долар в Україні може досягти 50 грн наприкінці 2027 року. Якщо гривня завершить 2026 рік на рівні 45,5–46 грн за дол., здорожчання до 50 грн становитиме менш ніж 10%. На думку Фурси, долар по 50 грн сам собою не свідчитиме про економічну кризу. Поступова девальвація гривні на 5–10% протягом року є нормальною для української економіки.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie