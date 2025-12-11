- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
Курс валют на 12 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Євро далі зростає у ціні і в останній робочий день тижня він додав ще 30 коп.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 12 грудня. Долар втратив 1 коп. Євро злетів аж на 30 коп. Польський злотий підвищився ще на 7 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,27 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,51 (+30 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,71 (+7 коп.)