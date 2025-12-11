ТСН у соціальних мережах

Гроші
100
1 хв

Курс валют на 12 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Євро далі зростає у ціні і в останній робочий день тижня він додав ще 30 коп.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на 12 грудня. / © Getty Images

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 12 грудня. Долар втратив 1 коп. Євро злетів аж на 30 коп. Польський злотий підвищився ще на 7 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,27 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,51 (+30 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,71 (+7 коп.)

100
