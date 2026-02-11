Курс валют на 12 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 12 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 43,03 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 5 копійок). Натомість злотий не змінився.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,03 (-6 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,20 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,15 (±0 коп.)

Раніше банкір дав прогноз щодо курсу валют на тиждень 9–15 лютого.

На думку Тараса Лєсового, суттєвих стрибків курсу не очікується. Ринок поволі вирівнює попит і пропозицію, а аграрний сектор та бюджетні платежі підтримують надходження валюти, що допомагає гривні залишатися стабільною.

Долар на міжбанку може торгуватися близько 42,75–43,5 грн, а в обмінниках — 42,5–43,75 грн. Євро — 50–52 грн. Можливі лише невеликі коливання курсів.