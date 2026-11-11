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Курс валют на 12 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Валюта стрімко втратила у ціні. Зокрема, євро зменшився на 59 копійок.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 12 листопада. Долар втратив 18 коп. Водночас євро зменшилося аж на 59 коп., а польський злотий на 17 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,32 грн (-18 коп.).
Курс євро
1 євро — 51,48 грн (-59 коп.).
Курс злотого
1 польський злотий — 11,46 грн (-17 коп.).
Як повідомлялося, в Україні перекази в євро можуть здешевшати. Верховна Рада 10 листопада ухвалила за основу доопрацьований законопроєкт №14327-д, який має підготувати Україну до приєднання до Єдиної зони платежів у євро — SEPA.
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