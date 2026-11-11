Курс валют на 12 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют. / © Getty Images

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Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 12 листопада. Долар втратив 18 коп. Водночас євро зменшилося аж на 59 коп., а польський злотий на 17 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,32 грн (-18 коп.).

Курс євро

1 євро — 51,48 грн (-59 коп.).

Курс злотого

1 польський злотий — 11,46 грн (-17 коп.).

Як повідомлялося, в Україні перекази в євро можуть здешевшати. Верховна Рада 10 листопада ухвалила за основу доопрацьований законопроєкт №14327-д, який має підготувати Україну до приєднання до Єдиної зони платежів у євро — SEPA.

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