Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 січня. Долар зріс ще на 8 коп. Тим часом євро втратило 3 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 43,07 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,14 (-3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,90 (-2 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий пояснив, чому зростає курс долара. З його слів, ця тенденція пов’язана з тим, що попит на валюту перевищує її пропозицію. Це може тривати до кінця січня. Пізніше попит на долар почне знижуватися і офіційний курс зафіксується на певних показниках.

