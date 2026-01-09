ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 12 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар знову зріс у ціні і перевалив за 43 гривні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 12 січня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 січня. Долар зріс ще на 8 коп. Тим часом євро втратило 3 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,07 (+8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,14 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,90 (-2 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий пояснив, чому зростає курс долара. З його слів, ця тенденція пов’язана з тим, що попит на валюту перевищує її пропозицію. Це може тривати до кінця січня. Пізніше попит на долар почне знижуватися і офіційний курс зафіксується на певних показниках.

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie