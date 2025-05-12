Курс валют на 12 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 41,54 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,54 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,75 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,02 (+5 коп.)

Раніше ми писали, що у травні 2025 року ситуація на валютному ринку України залежатиме передусім від економічних чинників. Курс долара може зрости.

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