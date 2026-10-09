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Курс валют на 12 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Після вихідних іноземна валюта зросте у ціні, послабивши гривню.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 жовтня. Долар додав у ціні 3 коп. Євро злетів на 18 коп. Вартість злотого зросла на 3 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,88 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,31 (+18 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,48 (+3 коп.)
Нагадаємо, долар встановив історичний максимум 6 жовтня, піднявшись до 45,5 грн. Експерт Тарас Козак пояснює: на послаблення гривні одночасно впливають кілька чинників. Зокрема, безпекова ситуація і зменшення валютної виручки через проблеми з експортними маршрутами. Водночас, наголошує він, сама позначка у 45 грн за долар не є критичною для економіки.