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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 12 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Після вихідних іноземна валюта зросте у ціні, послабивши гривню.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 12 жовтня

Курс валют на 12 жовтня / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 12 жовтня. Долар додав у ціні 3 коп. Євро злетів на 18 коп. Вартість злотого зросла на 3 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,88 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,31 (+18 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,48 (+3 коп.)

Нагадаємо, долар встановив історичний максимум 6 жовтня, піднявшись до 45,5 грн. Експерт Тарас Козак пояснює: на послаблення гривні одночасно впливають кілька чинників. Зокрема, безпекова ситуація і зменшення валютної виручки через проблеми з експортними маршрутами. Водночас, наголошує він, сама позначка у 45 грн за долар не є критичною для економіки.

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