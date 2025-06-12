Курс валют на 13 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 13 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,48 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,48 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,08 (+63 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,23 (+13 коп.)

Яким буде курс долара наступного тижня

Впродовж тижня, 9-15 червня, на валютному ринку України навряд чи можливі якісь системні зміни. Наразі діє режим "керованої гнучкості".

Реклама

Як розповів банкір Тарас Лєсовий, поточні курсові коливання можуть відбуватися, як вгору, так і вниз, а різниця між курсами буде на рівні статистичної похибки. Основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть:

на міжбанку — 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро;

на готівковому ринку — 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн. Тим часом середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Отже, посеред червня ситуація на валютному ринку відповідатиме поточним трендам: без ухилів в бік суттєвих курсових змін. Мінливість курсів — передбачувана, однак такі зміни будуть мінімальними.

Реклама

НБУ, як і в попередні кілька тижнів, може застосувати механізм валютних інтервенцій, щоб збалансувати попит і пропозицію, при цьому вони не перевищать 800 млн доларів.