753
1 хв

Курс валют на 13 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня послабить свої позиції щодо євро і злотого.

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 13 квітня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 квітня. Долар втратив 1 коп. Євро зріс на 11 коп. Злотий додав 6 коп.

Про це стало відомо з офіційних даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,45 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,90 (+11 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,99 (+6 коп.)

Як повідомлялося, зарплати в Україні значно зростуть у квітні. Середня заробітна плата може перетнути нову психологічну позначку і досягнути 30 850 грн. Проте в реальному секторі — найнижчі зарплати традиційно залишаються у бюджетній сфері та некваліфікованій праці. Йдеться насамперед про бібліотекарів, прибиральників, охоронців тощо.

