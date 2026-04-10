- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 753
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 13 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня послабить свої позиції щодо євро і злотого.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 квітня. Долар втратив 1 коп. Євро зріс на 11 коп. Злотий додав 6 коп.
Про це стало відомо з офіційних даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,45 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,90 (+11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,99 (+6 коп.)
Як повідомлялося, зарплати в Україні значно зростуть у квітні. Середня заробітна плата може перетнути нову психологічну позначку і досягнути 30 850 грн. Проте в реальному секторі — найнижчі зарплати традиційно залишаються у бюджетній сфері та некваліфікованій праці. Йдеться насамперед про бібліотекарів, прибиральників, охоронців тощо.