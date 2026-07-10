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Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Після вихідних долар і євро трохи втратили у ціні.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 липня. Долар втратив 2 коп. Євро зменшився на 1 коп. Злотий впав аж на 11 коп.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,49 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,86 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,69 (-11 коп.).
Нагадаємо, економіст Андрій Шевчишин ошелешив прогнозом, скільки може коштувати долар до кінця цього року. Базова оцінка становить 45,5–45,6 грн/долар. Проте економіст наголошує, що досягнення цих показників можливе за умови виходу країни на стабільне енергетичне перемир’я.
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