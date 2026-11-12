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Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Гривня зміцнилась до долара і євро, вартість яких зменшилася.
Національний банк встановив офіційний курс валют нап п’ятницю, 12 листопада. Долар зменшився ще на 6 коп. Євро втратив у ціні 15 коп., а польський злотий - 3 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,38 грн (+6 коп.).
Курс євро
1 євро — 50,33 грн (-15 коп.).
Курс злотого
1 польський злотий — 11,43 грн (-3 коп.).
Нагадаємо, в Україні від 15 січня 2027-го запрацюють нові умови програми «єОселя». Українці до 25 років включно зможуть оформити кредит із першим внеском у 10%. Окреме нововведення стосується сімей із дітьми. Після народження кожної дитини ставка має знижуватися ще на 2%.