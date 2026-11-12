Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют в Україні. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют нап п’ятницю, 12 листопада. Долар зменшився ще на 6 коп. Євро втратив у ціні 15 коп., а польський злотий - 3 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,38 грн (+6 коп.).

Курс євро

1 євро — 50,33 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 польський злотий — 11,43 грн (-3 коп.).

Нагадаємо, в Україні від 15 січня 2027-го запрацюють нові умови програми «єОселя». Українці до 25 років включно зможуть оформити кредит із першим внеском у 10%. Окреме нововведення стосується сімей із дітьми. Після народження кожної дитини ставка має знижуватися ще на 2%.

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