Курс валют на 13 серпня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 серпня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 41,42 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,42 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,07 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,28 (-5 коп.)

Нагадаємо, гривня продовжує демонструвати стійкість. У серпні, який традиційно є початком її щорічного послаблення до долара, вона навпаки пішла вгору.

Як наголошують фінансові аналітики, вся справа у Національному банку, який майже два роки провадить політику керованої гнучкості обмінного курсу гривні до долара. Так, курс валют визначається ринком, але НБУ може впливати на нього. Це дозволяє уникнути надмірних коливань.

Про те, чого очікувати від курсу на поточному тижні, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.