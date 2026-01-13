Курс валют на 13 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 13 січня. Долар зріс ще на 18 коп. Тим часом євро подорожчав одразу на 38 коп. Злотий зріс на 10 коп.

Про це повідомили на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 43,25 (+18 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,52 (+38 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,00 (+10 коп.)

Іноземні валюти дорожчають

Нагадаємо, на початку січня 2026 року курси долара та євро різко злетіли, вчергове побивши історичні максимуми. Однак найближчим часом ситуація на ринку може стабілізуватися.