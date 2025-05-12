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Курс валют на 13 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 13 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 41,53 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,53 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,15 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,88 (-14 коп.)
Раніше ми писали, що у травні 2025 року ситуація на валютному ринку України залежатиме передусім від економічних чинників. Курс долара може зрости.