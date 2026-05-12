Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 13 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар впав у ціні.

Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 13 травня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 2 копійки і становить 43,97 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 8 копійок) та злотого (впав на 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,97 (+2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,64 (-8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,15 (-5 коп.).

Раніше ми писали про те, що в Україні різко подорожчали долар і євро через. Причин декілька: зростання попиту на валюту, високі ціни на пальне та коливання на світових ринках. Експерти кажуть, що НБУ поки припинив послаблювати гривню, а додаткову стабільність дає фінансова допомога від ЄС. Водночас євро дорожчає швидше через зміцнення європейської валюти у світі. Аналітики прогнозують, що до кінця травня ситуація на валютному ринку може стабілізуватися без різких стрибків. Втім українцям радять уважно стежити за курсом, адже він і надалі залежатиме від зовнішніх економічних чинників та війни.

