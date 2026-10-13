Курс валют на 13 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН

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НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 13 жовтня. Долар додав у ціні 7 копійок, тоді як євро подешевшав на 7 копійок. Злотий, зі свого боку, здешевшав на 3 копійки.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,95 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,24 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,45 (-3 коп.)

Нагадаємо, 12 жовтня офіційний курс долара становив 44,88 грн, а євро — 50,31 грн. Таким чином, за добу американська валюта здорожчала на 7 копійок, тоді як європейська здешевшала на 7 копійок.

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