Курс валют на 13 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня значно послабилася щодо американського долара.

Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 13 жовтня. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 жовтня. Долар злетів на 10 коп. Євро впав у вартості на 10 коп. Польський злотий втратив 4 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,60 (+10 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,10 (-10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,29 (-4 коп.)

Нагадаємо, українців звільнили від низки платежів. ВРУ ухвалила важливий закон, який звільняє військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та інші категорії постраждалих від війни від сплати низки адміністративних зборів. Пільги стосуються таких ключових послуг, як реєстрація нерухомості, відкриття бізнесу та отримання документів у ДРАЦС.

