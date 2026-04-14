Курс валют на 14 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Нацбанк різко опустив курс євро — гривня сильно зміцнилася.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 квітня. Долар втратив 2 коп. Євро зменшився у ціні на 15 коп. Злотий здешевшав на 6 коп.
Про це стало відомо з офіційних даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,43 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,75 (-15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 (-6 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро протягом цього тижня - 13-19 квітня. Зокрема, він наголосив, що НБУ й надалі зберігати керовану рівновагу на внутрішньому ринку. Економіка вже адаптувалася до підвищення цін на пальне, а ефект від цього фактору значною мірою вичерпано.