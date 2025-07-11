Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют 14 липня. / © unian.net

Реклама

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 14 липня. Долар втратив 4 коп. Євро зменшився на 13 коп, а злотий - на 5 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,78 (-4 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,84 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,47 (-5 коп.)

Як повідомлялося, 2025 року зарплати в Україні зросли більш ніж на 20% у річному вимірі, однак реальна купівельна спроможність громадян почала знижуватись. Причина — прискорення інфляції, що знецінює фіксовані виплати.

Реклама

Дата публікації 22:22, 04.07.25 Кількість переглядів 261 Чи зупиниться зростання цін? Прогноз Нацбанку!