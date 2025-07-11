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Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня після вихідних зміцниться щодо долара, євро і злотого.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 14 липня. Долар втратив 4 коп. Євро зменшився на 13 коп, а злотий - на 5 коп.
Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,78 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,84 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,47 (-5 коп.)
Як повідомлялося, 2025 року зарплати в Україні зросли більш ніж на 20% у річному вимірі, однак реальна купівельна спроможність громадян почала знижуватись. Причина — прискорення інфляції, що знецінює фіксовані виплати.