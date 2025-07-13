Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 14 липня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 41,78 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,78 (-4 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,84 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,47 (-5 коп.)

Раніше йшлося про те, що з початком липня і другого півріччя року долар в Україні продовжив демонструвати відносну стабільність курсу, на відміну від євро, вартість якого зростає не по днях, а по годинах.

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Чому так, наскільки помітно зміняться курси двох головних світових валют на поточному тижні, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.