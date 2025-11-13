ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 14 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Іноземна валюта зросла у ціні. Гривня значно послабилася.

Курс валют.

Національний банк встановив курс валют на п’ятницю, 14 листопада. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 14 листопада. Долар додав 3 коп. Євро злетіло на 23 коп. Польський злотий додав 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,06 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,88 (+23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,56 (+6 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара наступного тижня - протягом 17-23 листопада. Так, долар на готівковому ринку перебуватиме в межах 41,8-42 грн, а євро - 48-49,5 грн. За прогнозом банкіра, середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку становитиме 0,1-0,15 грн.

