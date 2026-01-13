- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 608
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 14 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 14 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 43,17 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 20 копійок) та злотого (втратив 6 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,17 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,32 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,94 (-6 коп.)
Раніше йшлося про те, що євро наблизився до 51 гривні. Станом на 13 січня середній курс продажу євро зріс на 22 коп. — до 50,92 грн
Банкір сказав, чи варто купувати валюту.
«Я б не радив скуповувати валюту „на всі гроші“ в надії заробити. Адже інфляція властива не тільки Україні, а й США та ЄС. „Заморожування“ коштів у валюті не гарантує втрати їхньої купівельної спроможності, якою б стійкою валюта не була», — зазначив Сергій Мамедов.