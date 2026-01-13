Курс валют на 14 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 14 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 43,17 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 20 копійок) та злотого (втратив 6 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,17 (-8 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,32 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,94 (-6 коп.)

Раніше йшлося про те, що євро наблизився до 51 гривні. Станом на 13 січня середній курс продажу євро зріс на 22 коп. — до 50,92 грн

Реклама

Банкір сказав, чи варто купувати валюту.

«Я б не радив скуповувати валюту „на всі гроші“ в надії заробити. Адже інфляція властива не тільки Україні, а й США та ЄС. „Заморожування“ коштів у валюті не гарантує втрати їхньої купівельної спроможності, якою б стійкою валюта не була», — зазначив Сергій Мамедов.