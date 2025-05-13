Курс валют на 14 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © unsplash.com

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 14 травня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,50 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,50 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,09 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 10,84 (-4 коп.)

До чого готуватися українцям

Прогнози щодо курсу долара змінюються, зокрема тому, що Україна цьогоріч отримає рекордну допомогу. Повільна девальвація гривні очікується в другій половині нинішнього року.

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Аналітики наголошують, що в першому кварталі 2025-го НБУ дозволив гривні зміцнитися щодо долара на 1,4% — до 41,5 грн/долар після тривалого періоду контрольованої девальвації. Укріплення гривні, вважають фахівці, стало реакцією Нацбанку на високу інфляцію, значні обсяги зовнішнього фінансування, глобальне послаблення долара та сезонне зниження попиту на іноземну валюту.

НБУ повернеться до контрольованого й поступового послаблення гривні у другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися, вважають у Dragon Capital.

“Проте зважаючи на суттєві обсяги фінансової допомоги, ми підвищили прогноз резервів НБУ до 59 млрд дол. (з 41 млрд дол.) та знизили прогноз курсу на кінець року до 44 грн/дол. (-4,4% р/р; попередній прогноз — 45 грн/дол.)”, — йдеться в прогнозі.

Раніше ми писали, що у травні 2025 року ситуація на валютному ринку України залежатиме передусім від економічних чинників. Курс долара може зрости.

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