Курс валют на 15 травня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 15 травня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,95 гривні. Змінилися показники євро (втратив 7 копійок) та злотого (додав 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,95 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,43 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,13 (+2 коп.).

Раніше ми писали про те, у якій валюті краще зберігати гроші. Передовсім експерти радять диверсифікувати заощадження: частину тримати у гривні (зокрема в ОВДП із дохідністю близько 14%), а решту — в доларах та євро. Валюта зараз дає низький прибуток, але її варто купувати під час просідання курсу і не продавати без потреби. Оптимально формувати портфель у пропорції приблизно третина гривні, третина долар і третина — євро.

