Курс валют на 15 травня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар упав у ціні.
Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 15 травня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,95 гривні. Змінилися показники євро (втратив 7 копійок) та злотого (додав 2 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,95 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,43 (-7 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,13 (+2 коп.).
Раніше ми писали про те, у якій валюті краще зберігати гроші. Передовсім експерти радять диверсифікувати заощадження: частину тримати у гривні (зокрема в ОВДП із дохідністю близько 14%), а решту — в доларах та євро. Валюта зараз дає низький прибуток, але її варто купувати під час просідання курсу і не продавати без потреби. Оптимально формувати портфель у пропорції приблизно третина гривні, третина долар і третина — євро.