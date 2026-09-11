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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 14 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня послабиться щодо іноземної валюти.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 14 вересня

Курс валют на 14 вересня / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 14 вересня. Долар втратив у ціні 1 коп, євро зменшився на 13 коп, вартість злотого знизилася на 6 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,54 (-1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,63 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,93 (-6 коп.).

Нагадаємо, в НБУ порадили, куди подіти заощадження, щоб їх не «з’їла» інфляція. Збереження коштів у готівці чи на звичайних карткових рахунках поступово позбавляє їх реальної цінності, адже через зростання цін купівельна спроможність постійно знижується.

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