Курс валют на 14 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 жовтня. Так, порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку і становить 41,61 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,61 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,13 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,29 (±0 коп.)

Раніше йшлося про те, що курс валют в Україні продовжує підносити сюрпризи. Так, долар знову пішов униз. Разом з американською валютою почала дешевшати і європейська.

