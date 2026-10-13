Курс валют на 14 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долари / © Associated Press

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Національний банк України на 14 жовтня встановив новий історичний максимум курсу долара. Водночас європейська валюта та польський злотий також відновлюють зростання.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,08 (+13 коп.)

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Курс євро

1 євро — 50,43 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий— 11,52 (+7 коп.)

Зауважимо, в НБУ прокоментували побоювання щодо можливого злету курсу долара до 50 грн. Заступник очільника Нацбанку Володимир Лепушинський зазначив, що регулятор традиційно не надає числових прогнозів, однак робить усе для забезпечення стабільності гривні. Втім, посадовець запевнив, що «курс у космос не літає», а головною метою НБУ залишається утримання інфляції на рівні 5% для запобігання різким валютним стрибкам.

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