- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 892
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 15 червня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Після вихідних вартість долара далі знижуватиметься — після різкого стрибка цього тижня.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 червня. Долар втратив 11 коп. Євро зріс на 2 коп. Злотий додав 3 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,85 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,21 (+3 коп.)
Нагадаємо, аналітики наголошують на тому, що фінансовий ринок у червні не такий, як зазвичай: на відміну від попередніх років гривня не зміцнюється, а долар та євро, відповідно, дорожчають. Якими у червні будуть курс валют та ціни в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Коментарі
Сортувати: