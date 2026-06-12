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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 15 червня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Після вихідних вартість долара далі знижуватиметься — після різкого стрибка цього тижня.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют на понеділок, 15 червня. / © Associated Press

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 червня. Долар втратив 11 коп. Євро зріс на 2 коп. Злотий додавкоп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,81 (-11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,85 (+2 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,21 (+3 коп.)

Нагадаємо, аналітики наголошують на тому, що фінансовий ринок у червні не такий, як зазвичай: на відміну від попередніх років гривня не зміцнюється, а долар та євро, відповідно, дорожчають. Якими у червні будуть курс валют та ціни в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
892
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