Курс валют на 15 червня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на понеділок, 15 червня. / © Associated Press

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 червня. Долар втратив 11 коп. Євро зріс на 2 коп. Злотий додав 3 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,81 (-11 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,85 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,21 (+3 коп.)

Нагадаємо, аналітики наголошують на тому, що фінансовий ринок у червні не такий, як зазвичай: на відміну від попередніх років гривня не зміцнюється, а долар та євро, відповідно, дорожчають. Якими у червні будуть курс валют та ціни в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Новини партнерів