Курс валют на 15 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Вже у понеділок долар і євро здешевшають. Гривня посилилася.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 грудня. Долар втратив ще 8 коп. Євро втратило 5 коп. Польський злотий залишився без змін.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,19 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,46 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,71 (0 коп.)
Нагадаємо, протягом тижня курс євро в Україні встановив новий рекорд. Банкір Тарас Лєсовий пояснив, що головна причина різкого зростання курсу євро пов’язана саме зі світовою кон’юнктурою.