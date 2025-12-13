ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 15 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Вже у понеділок долар і євро здешевшають. Гривня посилилася.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 15 грудня. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 грудня. Долар втратив ще 8 коп. Євро втратило 5 коп. Польський злотий залишився без змін.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,19 (-8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,46 (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,71 (0 коп.)

Нагадаємо, протягом тижня курс євро в Україні встановив новий рекорд. Банкір Тарас Лєсовий пояснив, що головна причина різкого зростання курсу євро пов’язана саме зі світовою кон’юнктурою.

