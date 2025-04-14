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Курс валют на 15 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський втратив у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 15 квітня. Долар втратив 7 коп. Євро стрімко додав 10 коп. Злотий здорожчав на 5 коп.
Про це повідомили на офіційному сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,31 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,02 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,97 (+5 коп.)
Як повідомлялося, в Україні всі ФОПи мають обов'язково сплатити 5280 грн. Від початку 2025-го повернувся обов'язок сплачувати Єдиний соціальний внесок.