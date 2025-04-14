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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 15 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський втратив у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Долар.

Курс долара на 15 квітня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 15 квітня. Долар втратив 7 коп. Євро стрімко додав 10 коп. Злотий здорожчав на 5 коп.

Про це повідомили на офіційному сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,31 (-7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,02 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 10,97 (+5 коп.)

Як повідомлялося, в Україні всі ФОПи мають обов'язково сплатити 5280 грн. Від початку 2025-го повернувся обов'язок сплачувати Єдиний соціальний внесок.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
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