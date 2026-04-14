Курс валют на 15 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на середу, 15 квітня / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 15 квітня. Долар зріс на 6 коп, євро злетів аж на 57 коп, злотий додав 16 коп.

Курс долара

1 долар США — 43,49 (+6 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,32 (+57 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,09 (+16 коп.)

Економіст Олег Пендзин повідомив, що найближчими тижнями американська валюта в Україні може ще трохи втратити в ціні. Водночас наразі попит на валюту серед українців знижується, а пропозиція в обмінниках залишається достатньою.

Банкір Тарас Лєсовий зауважує, що протягом тижня, 13–19 квітня, курси долара та євро будуть відносно стабільними. За словами експерта, Національний банк надалі зберігатиме керовану рівновагу на внутрішньому ринку. Економіка вже адаптувалася до підвищення цін на пальне, а ефект від цього фактору значною мірою вичерпано.