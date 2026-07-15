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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 15 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта вже другий день поспіль зростає у ціні. Зокрема, долар додав ще 21 копійку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 липня. Долар злетів ще 21 коп. Євро виріс на на 14 коп. Водночас злотий втратив 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,88 (+21 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,19 (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,80 (-1 коп.)

Нагадаємо, в Україні власники приватних будинків та квартир, які постраждали через війну й стали непридатними для безпечного газопостачання, більше не платитимуть за доставку газу. У деяких випадках закон також дозволяє не платити за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем у багатоповерхівках.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
705
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