215
1 хв

Курс валют на 15 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта почала падати в ціні. Гривня поступово міцнішає.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют на четвер, 15 січня. / © Національний банк України

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 15 січня. Долар втратив ще 5 коп. Євро зменшився на 6 коп, а злотий — на 3 коп.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,12 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,26 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,91 (-3 коп.)

Нагадаємо, днями в Україні євро наблизився до 51 гривні. Станом на 13 січня середній курс продажу євро злетів до 50,92 грн. Загалом від 1 січня євро додав у ціні 82 коп.

215
