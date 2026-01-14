- Дата публікації
Гроші
- Гроші
215
1 хв
Курс валют на 15 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Валюта почала падати в ціні. Гривня поступово міцнішає.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 15 січня. Долар втратив ще 5 коп. Євро зменшився на 6 коп, а злотий — на 3 коп.
Про це повідомили на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 43,12 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,26 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,91 (-3 коп.)
Нагадаємо, днями в Україні євро наблизився до 51 гривні. Станом на 13 січня середній курс продажу євро злетів до 50,92 грн. Загалом від 1 січня євро додав у ціні 82 коп.