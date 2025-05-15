Курс валют на 15 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 15 травня. / © pixabay.com

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НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 15 травня. Долар додав 3 коп. Євро зріс аж на 49 коп., злотий - на 14 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

1 долар США — 41,53 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,58 (+49 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 10,98 (+14 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з доларом у травні. З його слів, цього місяця ситуація на валютному ринку України залежатиме передусім від економічних чинників. Курс долара може зрости.

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Курс валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю, наголошують фінансові експерти. Нацбанк накопичив рекордні золотовалютні резерви, українці знову продають долари і поступово відмовляються від долара на користь євро, а гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану — такі головні новини минулого тижня на валютному ринку.