Курс валют на 15 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних долар здорожчає, але євро далі зросте у ціні.

Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 15 вересня. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 вересня. Долар втратив 3 коп. Євро зріс ще на 12 коп. Польський злотий — додав 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,28 (-3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,39 (+12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,37 (+6 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий дав прогноз щодо курсу долара і євро до кінця вересня. За попередньою інформацією, до початку жовтня на валютному ринку очікується відносно стабільна ситуація. Курси долара і євро продовжать бути досить гнучкими.

