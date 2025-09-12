- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 15 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних долар здорожчає, але євро далі зросте у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 вересня. Долар втратив 3 коп. Євро зріс ще на 12 коп. Польський злотий — додав 6 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,28 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,39 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,37 (+6 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий дав прогноз щодо курсу долара і євро до кінця вересня. За попередньою інформацією, до початку жовтня на валютному ринку очікується відносно стабільна ситуація. Курси долара і євро продовжать бути досить гнучкими.