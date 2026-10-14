Курс валют на 15 жовтня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий

Курс валют на 15 жовтня / © Associated Press

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НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 15 жовтня. Долар втратив у ціні 10 коп, євро зменшився на 9 коп, а вартість злотого залишилася без змін.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,98 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,34 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий— 11,52 (0 коп.)

Як повідомлялося, у Національному банку відповіли на побоювання щодо можливого злету курсу долара до позначки 50 грн. Заступник голови НБУ Володимир Лепушинський заявив, що регулятор робить усе можливе для забезпечення стабільності національної валюти та контролю над цінами.

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