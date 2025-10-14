ТСН у соціальних мережах

167
1 хв

Курс валют на 15 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар зріс у ціні.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © unsplash.com

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 15 жовтня. Так, порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 14 копійок і становить 41,75 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,75 (+14 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,23 (+10 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,31 (+2 коп.)

Раніше йшлося про те, що курс валют в Україні продовжує підносити сюрпризи. Так, долар знову пішов униз. Разом з американською валютою почала дешевшати і європейська.

Про те, чому змінилася тенденція, скільки вона може тривати, чого очікувати від курсів двох головних світових валют поточного тижня та яку наразі вигідніше купувати — читайте у щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua. Ви також зможете дізнатися про ситуацію на готівковому ринку валюти та чого очікувати від курсу від 6 до 12 жовтня.

