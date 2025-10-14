- Дата публікації
Гроші
167
1 хв
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 15 жовтня. Так, порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 14 копійок і становить 41,75 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,75 (+14 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,23 (+10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,31 (+2 коп.)
Раніше йшлося про те, що курс валют в Україні продовжує підносити сюрпризи. Так, долар знову пішов униз. Разом з американською валютою почала дешевшати і європейська.
Про те, чому змінилася тенденція, скільки вона може тривати, чого очікувати від курсів двох головних світових валют поточного тижня та яку наразі вигідніше купувати — читайте у щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua. Ви також зможете дізнатися про ситуацію на готівковому ринку валюти та чого очікувати від курсу від 6 до 12 жовтня.