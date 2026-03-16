Курс валют на 16 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 березня 2026 року. Початок тижня ознаменувався невеликим посиленням позицій гривні щодо долара та євро.

Про це свідчить інформація на сайті НБУ.

Курс валют НБУ 16 березня

На сьогодні Нацбанк встановив такі офіційні курси:

Реклама

долар США — 44,1381 грн,

євро — 50,6661 грн,

польський злотий — 11,8747 грн.

Курс валют у банках — купівля/продаж

«Ощадбанк»: купує долар по 43,90, а продає по 44,35 грн. Курс євро становить 50,55/51,2 грн.

«Приватбанк»: встановив курс долара на рівні 43,75/44,35 грн, євро — 50,10/51,1 грн, а злотого — 11,85/12,4 грн.

ПУМБ: пропонує долар по 43,9/44,5 грн, євро по 50,4/51,1 грн, а польського злотого — 11,65/11,95 грн.

monobank: купує та продає долар за курсом 43,97/44,44 грн, а євро — за 50,41/51,01 грн.

«Райффайзен Банк»: долар тут коштує 43,9/44,33 грн, євро — 50,3/51,3 грн, а злотий — 11,4/12,2 грн.

OTP Bank: тримає курс долара на рівні 43,9/44,55 грн, а євро — 50,5/51,5 грн.

«Укрсиббанк»: пропонує обмін долара за 43,85/44,45 грн, євро за 50,3/51,4 грн.

До слова, голова Комітету економістів України Андрій Новак стверджує, що падіння гривні не пов’язане з війною на Близькому Сході, оскільки НБУ має рекордні 57 млрд дол. резервів для стримування курсу. Економіст звинувачує регулятор у валютних спекуляціях під прикриттям глобальної кризи. Щодо прогнозу курсу 45 грн за долар, закладеного до бюджету-2026, Новак зауважив, що реальний курс зазвичай не досягає таких показників.