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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 16 червня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 10 червня. Долар втратив 4 коп. Євро зменшилося на 39 коп. Злотий - на 8 коп.

Про це стало відомо з сайту Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,44 (-4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,69 (-39 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,15 (-8 коп.)

Як повідомлялося, деякі українські пенсіонери обирають отримувати пенсійні виплати на банківські картки, а іноді й накопичувати їх, не знімаючи гроші. Однак такі дії можуть призвести до неприємних наслідків, адже Пенсійний фонд України відстежує рух коштів на рахунках. Неактивність пенсійної картки протягом певного часу може стати причиною «заморожування» виплат.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
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