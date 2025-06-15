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Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 41,44 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,44 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,69 (-39 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,15 (-11 коп.)
Яким буде курс долара наступного тижня
Впродовж тижня, 9-15 червня, на валютному ринку України навряд чи можливі якісь системні зміни. Наразі діє режим "керованої гнучкості".
Як розповів банкір Тарас Лєсовий, поточні курсові коливання можуть відбуватися, як вгору, так і вниз, а різниця між курсами буде на рівні статистичної похибки. Основні характеристики валютного ринку наступного тижня будуть такими:
Коридори допустимих валютних змін складуть:
на міжбанку — 41,4-41,9 грн/долар та 45,5-47 грн/євро;
на готівковому ринку — 41,6-41,8 грн/долар та 45,5-47 грн/долар.
Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн. Тим часом середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.
"Отже, посеред червня ситуація на валютному ринку відповідатиме поточним трендам: без ухилів в бік суттєвих курсових змін. Мінливість курсів — передбачувана, однак такі зміни будуть мінімальними.
НБУ, як і в попередні кілька тижнів, може застосувати механізм валютних інтервенцій, щоб збалансувати попит і пропозицію, при цьому вони не перевищать 800 млн доларів.