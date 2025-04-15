Курс валют на 16 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 16 квітня. / © pixabay.com

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 16 квітня. Долар втратив ще 14 коп. Євро стрімко впав на 41 коп. Злотий здешевшав на 9 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,17 (-14 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,61 (-41 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 10,88 (-9 коп.)

Нагадаємо, народний депутат Павло Бакунець повідомив, чи підніматимуть знову податки для українців. З його слів, що цьогоріч для наповнення державного бюджету потрібно приблизно 40 мільярдів гривень.

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Дата публікації 21:39, 30.03.25 Кількість переглядів 141 Квітневі зміни для українців! Збільшення виплат одним і різке подорожчання - іншим!