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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 16 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар та євро зменшилися у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на 16 липня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 26 липня. Долар втратив у ціні 1 коп. Євро зменшився на 9 коп. Злотий залишився без змін.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,82 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,80 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,47 (0 коп.)

Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії ICU наголошують, що Нацбанк зберіг інтервенції на високому рівні. Завдяки цьому відбуваються незначні коливання курсу гривні. Найближчим часом американський долар може залишитися на рівні 41,8 грн/дол.

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