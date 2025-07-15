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Курс валют на 16 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Долар та євро зменшилися у ціні.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на середу, 26 липня. Долар втратив у ціні 1 коп. Євро зменшився на 9 коп. Злотий залишився без змін.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,82 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,80 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,47 (0 коп.)
Нагадаємо, аналітики інвесткомпанії ICU наголошують, що Нацбанк зберіг інтервенції на високому рівні. Завдяки цьому відбуваються незначні коливання курсу гривні. Найближчим часом американський долар може залишитися на рівні 41,8 грн/дол.