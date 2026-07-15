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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 16 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після кількох днів зростання валюта втратила у ціні. Зокрема, американський долар — 14 копійок.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

ННБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 16 липня. Долар зменшився на 14 коп. Євро втратив 13 коп. Водночас злотий залишився без змін.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,74 (-14 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,06 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,80 (0 коп.)

Як повідомлялося, українцям виплатять «завислі» 6500 гривень зимової підтримки. Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє провести такі виплати трьом категоріям громадян. Це стосується людей, які подали заяву на отримання допомоги через застосунок «Дія» або у паперовій формі, отримали позитивне рішення, але гроші на рахунок не нарахували.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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