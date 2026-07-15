Курс валют на 16 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют. / © УНІАН

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ННБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 16 липня. Долар зменшився на 14 коп. Євро втратив 13 коп. Водночас злотий залишився без змін.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 44,74 (-14 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,06 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,80 (0 коп.)

Як повідомлялося, українцям виплатять «завислі» 6500 гривень зимової підтримки. Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє провести такі виплати трьом категоріям громадян. Це стосується людей, які подали заяву на отримання допомоги через застосунок «Дія» або у паперовій формі, отримали позитивне рішення, але гроші на рахунок не нарахували.

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