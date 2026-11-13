Курс валют на 16 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 листопада. Долар зросте на 4 коп, водночас євро зменшиться на 11 коп., а польський злотий — на 4 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,42 грн (+4 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,22 грн (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,39 грн (-4 коп.)

Нагадаємо, банкір Сергій Мамедов пояснив, де в Україні купити долари за вигіднішим курсом — не в обмінниках чи банківських касах, а в мобільних застосунках фінустанов. Вони змагаються за клієнтів і пропонують привабливіші умови для онлайн-обміну. Подекуди вони навіть встановлюють курс собі у збиток, а недоотриманий прибуток компенсують завдяки комісіям за карткові розрахунки.

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