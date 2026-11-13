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Курс валют на 16 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Після вихідних українська гривня посилиться щодо євро та злотого, вартість яких впала.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 16 листопада. Долар зросте на 4 коп, водночас євро зменшиться на 11 коп., а польський злотий — на 4 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,42 грн (+4 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,22 грн (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,39 грн (-4 коп.)
Нагадаємо, банкір Сергій Мамедов пояснив, де в Україні купити долари за вигіднішим курсом — не в обмінниках чи банківських касах, а в мобільних застосунках фінустанов. Вони змагаються за клієнтів і пропонують привабливіші умови для онлайн-обміну. Подекуди вони навіть встановлюють курс собі у збиток, а недоотриманий прибуток компенсують завдяки комісіям за карткові розрахунки.