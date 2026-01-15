ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 16 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © unsplash.com

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 16 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 27 копійок і становить 43,39 гривні. Змінилися й показники євро (додав 17 копійок) та злотого (додав 7 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,39 (+27 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,43 (+17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,98 (+7 коп.)

Раніше йшлося про те, що євро наблизився до 51 гривні. Станом на 13 січня середній курс продажу євро зріс на 22 коп. — до 50,92 грн

Банкір сказав, чи варто купувати валюту.

«Я б не радив скуповувати валюту „на всі гроші“ в надії заробити. Адже інфляція властива не тільки Україні, а й США та ЄС. „Заморожування“ коштів у валюті не гарантує втрати їхньої купівельної спроможності, якою б стійкою валюта не була», — зазначив Сергій Мамедов.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie