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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 16 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня посилилася щодо іноземної валюти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 16 травня / © Associated Press

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 16 травня. Долар втратив 6 коп., євро зменшився аж на 20 коп., злотий — на 5 коп.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,47 (-6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 46,38 (-20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 10,93 (-5 коп.)

Як повідомляють фінансисти, курс валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю. Нацбанк накопичив рекордні золотовалютні резерви, українці знову продають долари і поступово відмовляються від нього на користь євро, а гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану — такі головні новини минулого тижня на валютному ринку.

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