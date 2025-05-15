Курс валют на 16 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 16 травня / © Associated Press

Реклама

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 16 травня. Долар втратив 6 коп., євро зменшився аж на 20 коп., злотий — на 5 коп.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Курс долара

1 долар США — 41,47 (-6 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,38 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 10,93 (-5 коп.)

Як повідомляють фінансисти, курс валют в Україні наразі вражає своєю стабільністю. Нацбанк накопичив рекордні золотовалютні резерви, українці знову продають долари і поступово відмовляються від нього на користь євро, а гривня показує дива стабільності в умовах воєнного стану — такі головні новини минулого тижня на валютному ринку.

Реклама