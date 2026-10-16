Курс валют на 16 жовтня 2026 року: НБУ знизив вартість долара та євро

Американський долар та європейська валюта здешевшали / © Associated Press

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На п’ятницю, 16 жовтня, Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро. Американська й європейська валюти продовжили дешевшати порівняно з попереднім банківським днем.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

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Офіційний курс долара США зменшився на 0,0930 грн — від 44,9801 до 44,8871 грн. Таким чином, американська валюта знову віддалилася від позначки 45 грн.

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Євро втратив 0,0372 грн — від 50,3453 до 50,3081 грн.

Незважаючи на одночасне зниження обох валют, євро залишається дорожчим за американський долар. Станом на 16 жовтня різниця між їхніми офіційними курсами становить 5,42 гривні.

Раніше повідомлялося, що експерти прогнозують у жовтні девальвацію гривні до долара. Зокрема, Андрій Забловський говорить, що курсовий коридор на міжбанківському ринку на кінець жовтня буде в межах 45–45,3 грн/долар (+30 коп), готівковий ринок — до 45,5 грн/долар у продажу.

Економіст Олег Пендзин розглянув два варіанти: реалістичний і песимістичний. За першим курс долара у жовтні залишиться в межах 45-45,5 грн/долар. За другим (низька ймовірність) — зросте до 50 грн/долар.

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