Курс валют на 17 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 44,08 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 9 копійок) та злотого (впав на 3 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,08 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,57 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,84 (-3 коп.)

Нагадаємо, у березні в Україні почав швидко зростати курс долара, перевищивши 44 грн. За два тижні березня готівковий долар подорожчав більш ніж на гривню, а попит населення на валюту суттєво зріс. Експерти прогнозують, що тенденція зростання може зберігатися щонайменше до кінця березня, і курс може наблизитися до 45 грн за долар. Водночас фахівці радять не поспішати масово купувати валюту і поки утриматися від різких фінансових рішень.