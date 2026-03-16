Курс валют на 17 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 44,08 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 9 копійок) та злотого (впав на 3 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,08 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,57 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,84 (-3 коп.)
Нагадаємо, у березні в Україні почав швидко зростати курс долара, перевищивши 44 грн. За два тижні березня готівковий долар подорожчав більш ніж на гривню, а попит населення на валюту суттєво зріс. Експерти прогнозують, що тенденція зростання може зберігатися щонайменше до кінця березня, і курс може наблизитися до 45 грн за долар. Водночас фахівці радять не поспішати масово купувати валюту і поки утриматися від різких фінансових рішень.