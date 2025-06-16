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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 17 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар зріс у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 17 червня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 9 копійки і становить 41,53 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,53 (-4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,06 (+37 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,27 (+12 коп.)

Нагадаємо, головною новиною фінансового ринку України на другому тижні літа стало рекордне здорожчання євровалюти — офіційний курс євро від Національного банку вперше в історії перетнув позначку у 48 грн за одиницю. Фінансові аналітики наголошують: якби не нинішня стабільність долара, могло б уже бути 50 гривень за євро.

Чи коштуватиме євро так дорого, чого очікувати на поточному тижні від долара, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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