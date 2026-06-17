Курс валют на 17 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН

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Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 17 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 3 копійки і становить 44,78 грн. Змінилися й показники євро (втратив 8 копійок) та злотого (впав на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,78 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,94 (-9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,24 (-1 коп.).

Як ми писали, протягом наступного тижня валютний ринок України, за прогнозом банкіра Тараса Лєсового, залишатиметься відносно стабільним без різких коливань. Долар, імовірно, торгуватиметься в межах усталеного коридору, тоді як євро визначатиметься динамікою світової пари EUR/USD. Основний вплив на курс матимуть баланс попиту і пропозиції та інтервенції Нацбанку. Загалом експерт не очікує суттєвих сюрпризів на ринку валюти.

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